Más de 11 mil maestros postularan para concurso de nombramiento

Son 11 mil 185 maestros participarán en la Prueba Única Nacional para Nombramiento Docente 2018, que se realizara este domingo 14 de octubre, anunció el director de educación Walter Angulo Mera dijo que con el concurso se inicia el proceso de revaloración de la carrera docente y acceden a los incrementos remunerativos.

Más de 200 mil maestros participarán en todo el país participaran de esta prueba que es parte del proceso de revalorización de la carrera docente y permitirá que docentes ocupen las 37 mil plazas a la Carrera Pública Magisterial y accedan a los incrementos remunerativos en diversas escalas.

En la región Junín se contará con 15 locales de evaluación: el 31 540 Santa Isabel -Primaria, Politécnico Regional del Centro, Mariscal Castilla, Sta. María Reyna (colegio), Nuestra. Sra. de Cocharcas, Sebastián Lorente, José Carlos Mariátegui, Túpac Amaru, Unió Javier Heraud, La Asunción, Ingeniería, Ramiro Villaverde, Nstra. Sra. del Rosario, Zárate.

En la provincia de Chanchamayo se registraron 281 plazas, en Chupaca 11, Concepción 41, Huancayo 146, Jauja 72, Junín 102, Satipo 1 040, Tarma 51, Yauli 101 siendo un total 1, 845 plazas.

Recomendaciones:los postulantes solo deberán llevar solo DNI, todo lo demás se quedará en el ingreso, por lo que se recomienda no llevar objetivos, como bolsos, carteras etc. Las puertas estarán abiertas desde las 7:00 hasta las 8:00 a.m.