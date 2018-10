Internos de centro juvenil trabajarán en la Corte de Piura

A través del programa social “De vuelta a casa”, cuatro internos del Centro Juvenil Miguel Grau ingresarán a trabajar a la Corte Superior de Justicia del departamento de Piura como parte de su reinserción en el ámbito laboral.

La directora de esta institución juvenil, Julissa Bustamante Marcelo, informó que dos jóvenes beneficiarios trabajarán a partir del lunes como auxiliares de archivo, mientras que sus otros dos compañeros se desempeñarán en el área de mantenimiento y limpieza.

“Realmente me siento privilegiado de poder trabajar luego de cinco años que ingresé a este lugar. Si antes no hice caso a mis padres, ahora me doy cuenta que tuvieron razón en todo”, expresó uno de los infractores.

Asimismo, Bustamante manifestó que esta iniciativa es producto de años de evaluación. Además, estos jóvenes se encuentran a punto de culminar el tiempo de sentencia que se les impuso por los delitos que cometieron.

Los jóvenes trabajarán seis horas al día, y podrán continuará con su etapa final de rehabilitación en el Centro Juvenil. Cabe indicar que actualmente otros cinco jóvenes estudian diferentes carreras técnicas en diferentes institutos de la ciudad.