Cajamarca: identifican presunta corrupción en Dirección Regional de Salud

La Contraloría General de la República identificó riesgos en la adquisición de combustible en la Dirección Regional de Salud de Cajamarca, así como en los mecanismos de control para su asignación y uso. Los hechos detectados podrían afectar la administración y utilización adecuada de la gasolina adquirida por la entidad.



La entidad otorgó conformidad al suministro de combustible observando las disposiciones contractuales establecidas, generando el riesgo de pago por un bien que carece de sustento documentario debido de su suministro, pudiendo afectar además de los intereses de la entidad, el servicio oficial de los vehículos asignados a esta.

Además se refieren al incumplimiento de exigencia contractual de dotar de combustible directamente al tanque de cada vehículo y emisión de vales a nombre de vehículos que no pertenecen a la entidad, generan el riesgo de perjuicio económico a esta, además de afectar la finalidad pública de la contratación y consecuentemente los objetivos y fines de la entidad.



El suministro de combustible en vehículos de la entidad no guarda relación con el kilometraje recorrido. La Oficina de Servicios Auxiliares no ejerce un debido control en la entrega de vales, consumo de combustible y kilometraje.



Asimismo, la entidad no ha implementado el uso de tablas de indicadores de distancia y rendimiento por galón de combustible y la Dirección de Administración no ha cumplido con informar al titular la cantidad de combustible asignado a cada vehículo, generándose el riesgo de uso indebido de combustible y afectación del cumplimiento de los objetivos y fines de la entidad.