SJM: Conductor ebrio que atropelló a estudiante quedó en libertad [VIDEO]

El último sábado, un conductor ebrio identificado como Ademir Lara Rivas atropelló a un estudiante que se encontraba en un paradero ubicado entre las avenidas Salvador Allende y Solidaridad, en San Juan de Miraflores (SJM). Producto del brutal accidente, el joven perdió la pierna izquierda. La víctima fue identificada como Rodrigo Garfis Povis (20).

Tras a ver sido capturado por la policía y llevado a la comisaría del sector, el abogado de la familia de la víctima narró a Exitosa que el sujeto ha sido puesto en libertad.

“De acuerdo al fiscal Durán Ponce de León de la Fiscalía de Tránsito de Lima Sur, el acusado fue puesto en libertad porque no se han remitido los resultados médicos legistas respecto al estado de salud del agraviado. Al no tenerlos, no ha tenido los suficientes argumentos para ordenar una detención”, detalló Álvaro Peláez, defensor de la víctima.

Así también indicó que para hoy el personal del Ministerio Público se presentaría en el hospital Edgardo Rebagliati, donde se encuentra internado el joven estudiante, para obtener los referidos resultados médicos.

Por otro lado, recordó que los cargos imputados al chofer son conducción en estado de ebriedad, desacato a la autoridad y lesiones graves

“En estos momentos no se tiene conocimiento del paradero del sujeto; puede que ya se haya escondido en alguna parte. Lo que buscamos es la prisión preventiva, por el momento, porque para mí es un tema de flagrancia y eso es un proceso inmediato”, agregó Peláez a la radio local.

Trascendió que el conductor resultó con 0.97 gramos de alcohol, según el dosaje etílico, y fue detenido por policías de la comisaría Pamplona I. Luego, fue trasladado la Fiscalía de Lima Sur, acusado de los delitos de lesiones graves y peligro común.





Cuenta bancaria para ayudar al estudiante: Cuenta BBVA Continental 00110057760218102434