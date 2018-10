VMT: Esposos son asaltados luego de retiro en banco y acusan a trabajadores [VIDEO]

Una pareja de esposos sufrió un violento robo a manos de dos desconocidos tiempo después de haber efectuado el retiro de un cuantioso monto de una agencia bancaria en Villa María del Triunfo.

Tal como pudieron captar las cámaras de seguridad del distrito, las víctimas estacionaron su vehículo en una transitada calle cerca a un mercado mientras estaban en compañía de su menor hijo de cinco años de edad.

De un momento a otro aparecieron dos sujetos con casco a bordo de una moto lineal y encañonaron al conductor al que obligaron a salir del auto. Segundos después hicieron lo mismo con la mujer y su hijo quienes eran los que tenían la posesión del dinero en efectivo.

Los agraviados intentaron seguir a los malhechores, pero uno de ellos al ver que estaban detrás de ellos se bajó y volvió a apuntarles con el arma de fuego para que detengan el vehículo por lo que los esposos hicieron caso de las advertencias por temor a represalias.

“Lo reducen, pero le piden el dinero, ‘dame el dinero’, le dicen (...) Me encañonan, les doy el sobre con el efectivo, pero no les bastó con que se los entregue me pidieron la cartera y me hijo estaba de copiloto”, contó entre lágrimas y presa de los nervios Beatriz Angulo a América Noticias.

Consultados por las hipótesis que manejan sobre la autoría del robo a mano armada, la pareja afirma que sospechan de los trabajadores de la entidad financiera. “(Las sospechas pesan) sobre el banco, porque nadie sabía del retiro del dinero, solo ella y yo. Y qué casualidad que nos han seguido”, aseguró la otra víctima.