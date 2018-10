SMP: Taxista robó sin piedad balón de oxígeno a joven con hipertensión pulmonar [VIDEO]

Angie es una joven piurana de 22 años que llega hasta Lima de manera regular para poder tratarse en el Instituo Nacional Cardiovascular (INCOR) pues sufre de insuficiencia cardíaca. No obstante, hace algunos días ella se ha convertido en una nueva víctima de la delincuencia pues fue víctima del robo de su balón oxígeno, el cual es muy necesario para ella pues también padece de hipertensión pulmonar.

Como de costumbre, la víctima salía de una sesión de su tratamiento en el mencionado nosocomio en compañía de una amiga para luego dirigirse a un punto cercano a la avenida Abancay donde volvió a tomar un taxi hasta la cuadra 2 de Habich, en San Martín de Porres.

Una vez en el punto, la joven bajó junto a su acompañante y de inmediato el taxista arrancó el auto llevándose así un maletín, que se encontraba en la maletera, con las pertenencias de la Angie en los que se encontraba su balón de oxígeno y el cargador para su inhalador, ambos muy necesarios para mantener la estabilidad de su salud.

Y es que a pesar que la afectada conversó con su compañera sobre su problema cuando viajaba en la unidad de color rojo, el inescrupuloso ladrón no tuvo piedad para darse a la fuga con los importantes aparatos.

“La batería (del inhalador) solo le dura hasta la noche. Si yo no consigo el cargador ya no puedo inhalar y tengo que ir a hospitalizarme. (...) El motivo por el cual no regreso a Piura, es porque si me pasa algo y tengo que recurrir a los médicos, solo aquí pueden tratarme”, reveló la agraviada a Latina.

La preocupación de Angie aumenta más porque el cargador que le robaron es el único que compatibiliza con su inhalador, el cual tiene un costo de más de 700 dólares. Además que las ampollas que les son necesarias no las puede usar en otro nebulizador.

Para cualquier ayuda para la joven , lo puede hacer a la cuenta del BBVA 0011013 – 7020043-42-05.