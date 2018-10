Sunedu: 807 programas de estudio cerraron por baja calidad

Al menos 807 programas de estudios universitarios que iban a ser dirigidos a alumnos de pre y postgrado dejaron de funcionar luego que las universidades que los dictaban, después de ser supervisadas por la Sunedu, reconocieran que carecían de las condiciones básicas de calidad para continuar manteniéndolas.

Así lo informó el jefe de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Martín Benavides, quien destacó que uno de los beneficios del licenciamiento de las universidades es precisamente el ordenamiento y el sinceramiento de la oferta académica.

Según Benavides, los 807 programas de estudio iban a ser impartidos en 26 de los 54 centros superiores que hoy ya cuentan con licenciamiento.

De este universo de programas, la mayoría eran para obtener maestrías (459), bachillerato (153), segunda especialidad (143) y doctorado (52).

“Le estamos diciendo a la gente que son 800 menos posibilidades de que los estudiantes vayan a lugares sin las condiciones básicas de calidad, donde no recibirán un servicio educativo idóneo”, explicó el jefe de Sunedu durante la emisión del programa Martes Educativo.

Benavides también explicó que hay diferentes razones por las cuales una universidad supervisada por la Sunedu puede desistir de dictar algún programa de estudios. Por ejemplo: no tener buena infraestructura para la enseñanza, no contar con los profesores adecuados, la carrera o maestría no es sostenible con el entorno social, entre otros.

“Es la parte silenciosa de la reforma universitaria. Es importante (que estos 807 programas hayan desistido de enseñar) porque también refleja el compromiso de las universidades con la calidad. La idea es que tengan programas sostenibles en el tiempo, no es como abrir una tienda. Implica mucha responsabilidad porque se formarán a los futuros profesionales”, indicó.

Debe indicarse que los programas dejaron de funcionar por desistimientos de las mismas entidades, no por mandato de la Sunedu. Fue luego de que las universidades analizaran su oferta educativa y sus condiciones básicas de calidad.

Plazo para las no licenciadas

El jefe de la Sunedu, Martín Banavides, recordó que las universidades que no logren licenciarse no suspenderán sus actividades de manera inmediata, sino al cabo de 2 años. Durante ese tiempo no podrán convocar a exámenes de admisión ni recibir nuevos estudiantes.

En ese tiempo deberán establecer convenios o alianzas con otras universidades para que sus estudiantes que no concluyeron sus carreras continúen este proceso sin contratiempos.jorge cerdán