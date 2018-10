Denunciado por maltrato y violación queda en libertad y ahora amenaza a su víctima [VIDEO]

Entre lágrimas, Maricruz Astocondor exigió justicia, pues el sujeto que la maltrató física y psicológicamente fue puesto en libertad por orden de la Fiscalía. El hombre la golpeó en reiteradas ocasiones delante de sus menores hijos y ahora que se encuentra libre la amenaza con llevarse a sus pequeños.

“Siempre se molestaba por tonterías, pero no imaginé que reaccionaría así. Me tiró puñetes. No sé cómo se detuvo. Cuando lo hizo, pude notar que mi cara estaba hinchada y sangrando”, reveló la víctima, madre de tres hijos, quien se encuentra sola en Lima.

Este acto de violencia fue la última que estuvo dispuesta a soportar Maricruz, pues tomó a su hija y se dirigió a la comisaría. Luego de seis años de relación, decidió denunciar a su pareja.

Una vez allí, se enteró de que el sujeto, identificado como Wilfredo Villar Castañeda, tiene más denuncias de agresión y de violación.

Los agentes de la Policía Nacional detuvieron al sujeto; sin embargo, el fiscal a cargo de la Novena Fiscalía Provincial de Lima lo dejó en libertad.

Tras ello, el hombre volvió a la vivienda de Maricruz y amenazó con quitarle a su hija. Ella teme que él vuelva y cometa su fechoría. Por ello, la víctima pidió ayuda al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

En tanto, la familia del denunciado solo atinó a acusar a la mujer.