Miraflores: Ejército expulsa a soldado acusado de intentar violar a turista [VIDEO]

A través de un comunicado, el Ejército Peruano informó que expulsó al efectivo militar acusado de intentar violar a una ciudadana alemana, en Miraflores.

Se trata del Soldado Servicio Militar Voluntario (SMV) Josué Galileo Cabrera Mariche, quien fue detenido el último domingo, y que ahora es investigado para determinar su responsabilidad.

"El Soldado SMV Cabrera Mariche Josué ha sido expulsado de nuestra institución castrense y puesto a disposición de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para las investigaciones que correspondan", reza el comunicado.

Además, el Ejército Peruano agregó que actuó "drásticamente" en este caso, porque "rechaza y repudia actos individuales de esta naturaleza, ya que atentan contra la moral y disciplina".

Como se recuerda, el último domingo 07 de octubre, una turista alemana de 19 años denunció que Cabrera Mariche intentó abusar sexualmente de ella en la Bajada Armendáriz, en Miraflores.

"Me forzó a besarlo, pero yo no quería. Me tiró al suelo, me golpeó, le pedí que parara y no quiso. Me sacó la ropa y me golpeó muy feo aquí (señala su rodilla), me sacó sangre”, narró la víctima al equipo periodístico de Latina.

Asimismo, la extranjera denunció que el personal de la comisaría de Miraflores no la atendieron de inmediato, sino que esperaron hasta siete horas para pasar por un médico legista.

También trascendió la noticia que Josué Cabrera Mariche estuvo con permiso la tarde en la que fue detenido.