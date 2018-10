Callao: Mujer muere luego que taxi donde viajaba se pasó la luz roja [VIDEO]

Una reunión acabó de la peor manera en el Callao. Una mujer, que previamente había pasado la tarde con sus familiares, perdió la vida tras ser parte de un violento choque.



La fémina identificada como Marlene Rocío Llorente Reyes abordó un taxi particular a la salida de una reunión. El vehículo se trasladó por la avenida Néstor Gambetta en el Callao para llevar a la pasajera a su destino, pero sería una mala maniobra por parte del chofer que dejaría a Llorente Reyes gravemente herida en esta vía.

Testigos del hecho indicaron a Canal N que la mujer de 47 años murió a consecuencia de la irresponsabilidad del chofer del taxi, quien, al querer ganarle al semáforo en rojo, terminó estrellándose contra un tráiler en el kilómetro 8 y medio de la vía en mención. En el auto se encontraba también el hijo de 12 años de la mujer quien resultó con fracturas en sus piernas.



De acuerdo con el reporte, el conductor del taxi quedó herido de gravedad, lo que provocó su inmediato traslado a un hospital local. El chofer del automóvil de placa ANZ-597 está con diagnóstico reservado.





Familiares de Marlene Rocío Llorente Reyes, víctima mortal de este accidente, pidieron a las autoridades que se lleve a cabo una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos detrás de su violenta muerte. Informaron además que el conductor del taxi tiene la licencia de conducir vencida.



"El taxista se lanzó del auto y no hizo nada para frenar el vehículo. Mi hija murió en los brazos de su pequeño. Mi nieto quedó con fracturas en las piernas y no pudo ser atendido porque el carro no tenía los documentos en regla", sostuvo Olinda Reyes, progenitora de la víctima mortal.