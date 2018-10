Conoce las restricciones por si todavía no has pagado tus multas electorales

En las vísperas de las Elecciones 2018, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), anunció que los ciudadanos que adeudaban multas pasadas, podían sufragar en los comicios electorales, celebrados el último domingo.

Sin embargo, según preciso el portal del Gobierno, dichos ciudadanos no podrán acceder a algunas gestiones, hasta que realicen los pagos respectivos.

A través del portal web, se indicó que las personas que deben multas por no haber votado o por no haber asistido a su labor como miembros de mesa, no podrán acceder a ningún servicio relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Asimismo, no podrán celebrar de ningún acto notarial, además de estar impedidos de firmar algún tipo de contrato. Entre otras restricciones, los deudores también quedarán inhabilitados de participar en procesos judiciales o administrativos.

Además, no podrán inscribirse en programas sociales, y tampoco ser nombrados en algún cargo público.

En tanto, Migraciones indicó que pese a tener deudas, el órgano no impide a los ciudadanos viajar, sin embargo, con la multa electoral, no podrán salir del país.

Cabe precisar que, las personas podrán subsanar la multa electoral en el Banco de la Nación del aeropuerto nacional.

En tanto, si no sabe si cuenta con deudas electorales, ingrese al siguiente enlace o comuníquese al teléfono 417-0630.

Recordemos que, las multas electorales desde el 2006, han sido perdonadas, según precisó la Ley N° 28859.