Trujillo: mujer denunció que por tardanza fue impedida de ser miembros de mesa

Un hecho insólito llegó en la ciudad de Trujillo (región La Libertad). Una mujer denunció que fue impedida de asumir sus funciones como miembro suplente en la mesa de votación N° 025617. Esta situación originará que tenga que pagar la multa de S/ 207.50 por no cumplir con su deber cívico.

Carmen P.S. decidió hacer público su caso tras considerar que los miembros titulares de la mesa había cometido una injusticia, luego que no esperaran el tiempo prudencial para proceder a la conformación de la misma e iniciar con el proceso de votación.

Según narra, acudió hasta la Universidad Nacional de Trujillo pero debido a la amplitud de las instalaciones se retrasó en encontrar el pabellón donde debería asumir sus funciones como tercera suplente.

“He llegado antes de las 8:30, la ciudad universitaria es bien amplia y me dijeron que mi pabellón era el número 700. Mientras que he estado ubicando el aula se me ha ido el tiempo y cuando he llegado me dicen ya habían instalado. Eso está muy mal”, dijo en tono molesto.

Agrega que “ésta es un injusticia de los señores que están conformando la mesa de no esperar unos minutos y hay que tener un poco de paciencia”.

La mujer sostuvo que en otras mesas de votación del centro educativo han esperado a los miembros titulares y suplentes, llegando a instalarse pasada las 9:00 de la mañana.

El presidente de la mesa de votación, Elki Manuel Padilla Sedamano, explicó que se procedió a pasar lista tras la revisión de los documentos. Lamentablemente la Carmen P.S. se encontraba ausente.

“La señora ha venido después que la mesa ha sido instalada. Acá estamos los miembros titulares y los suplentes deben acudir antes. Solo un suplente ha estado presente y todo está en un acta”, expresó Padilla.