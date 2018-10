VMT: trabajadores acusaron a municipalidad de no pagarle hace 3 meses [VIDEO]

Esta noche, decenas de trabajadores de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, se dieron cita en el Palacio de la Juventud, ubicado en dicho distrito, para denunciar a la comuna el retraso de sus pagos.

Entre gritos y trifulcas, los vecinos anunciaron que no se retirarán del establecimiento hasta que la municipalidad se pronuncie sobre los pagos que les adeudan hace tres meses.

“Nos deben tres meses. Julio, agosto y setiembre y ya estamos octubre. Y no soy solo yo, son varias personas. [...] Nosotros no somos delincuentes. Dicen que no hay ingresos a la municipalidad. Ponen una y otra excusa para no pagarnos”, comentaron algunos de los vecinos mientras reclamaban en el Palacio de la Juventud de VMT.

En tanto, los trabajadores de la Municipalidad de Villa María de Triunfo y de diversas áreas, como administrativas, se quedaron en el establecimiento pese a la presencia de un grupo de policías que no los dejaba pasar a otros ambientes.