Piura: archivarán investigación contra involucrados en banda criminal

En Piura, tras casi cuatro años de la captura de la supuesta organización criminal “Los Injertos del Comandante Mela”, las investigaciones contra varios de sus imputados podrían quedar archivadas, ya que para el Poder Judicial no existen elementos necesarios que probarían los supuestos delitos que se les atribuye desde el día de su captura, en el 2015.

Según la resolución n.º 11 emitida el miércoles último por el juez Francisco Fernández Reforme, se declaró fundado el sobreseimiento de la investigación penal contra algunos de los imputados por asociación ilícita para delinquir. Entre las personas que sus casos podrían ser archivados en los próximos días se encuentran Carlos Céspedes Manrique, Harold Zapata Nieves, José Luis Cruz Arias, Irvin Juárez Zeta, Armando Julca Campos, entre otros. Cabe indicar que la solicitud de sobreseimiento fue presentada por la propia Fiscalía Especializada, ya que en dicha institución se reconoció que no existían pruebas contra los delitos de extorsión, estafa, entre otros.

Sin embargo, para el presunto cabecilla, Luis Escobar Calderón y para otras quince personas, se declaró fundado el pedido de sobreseimiento únicamente por los delitos de hurto agravado y estafa. Aunque estos sujetos ya no serían investigados por hurto agravado, su caso podría continuar por asociación ilícita para delinquir y extorsiones.

Si bien existen escuchas telefónicas, para el Poder Judicial no hay elementos de convicción suficientes que prueben los delitos de estafa y hurto agravado que se le atribuyen a la presunta organización criminal “Los Injertos del Comandante Mela”.

“Del análisis de los actos de investigación acoplados por el Ministerio Público no se evidencia la responsabilidad razonable de incorporar nuevos datos a la investigación, siendo que los datos existentes no sirven para fundar una acusación, por lo tanto, no es posible fundamentar razonablemente una acusación al no existir actos adicionales”, dice dicha resolución.

Cabe indicar que en dicha resolución también se detalla la audiencia de control de acusación para el próximo miércoles, donde se debatirá la suerte de los imputados.

Continúa acusación

Según fuentes cercanas a la Fiscalía contra el Crimen Organizado, se conoció que pese al posible archivamiento de este caso, algunos imputados seguirían siendo procesados hasta llegar al juicio oral que podría llevarse a cabo a fines del próximo mes.

Al respecto, algunos abogados de los involucrados cuestionaron tajantemente el trabajo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, ya que esta captura fue una de las primeras que se registró desde que se formó la Fecor. Pero según ellos hasta el momento no se ha logrado probar que hay organizaciones criminales en la región.

Recordemos que esta presunta banda delincuencial fue desarticulada la madrugada del 12 de diciembre del 2015 en un trabajo coordinado entre la Policía y la Fiscalía de Crimen Organizado de Piura.

Entre los detenidos fueron capturados ocho policías en actividad, así como tres abogados y otras 18 personas.