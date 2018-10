Estudiante denunciado por acosar sexualmente fue retirado de universidad [VIDEO]

El estudiante de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega que fue denunciado hace unas semanas por acosar sexualmente a una compañera fue retirado definitivamente de la casa de estudios.

El Tribunal de Honor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega decidió retirar a Joseph Padilla después de ser denunciado por una compañera de haber intentado abusar sexualmente de ella en el baño de la facultad de Ingeniería.

“Después de una plena revisión, se ha tomado la resolución de proponer al Consejo Universitario de la universidad la separación definitiva del alumno implicado”, indicó un representante del Tribunal de Honor.

Asimismo, se supo que a Joseph Padilla fue citado hasta en tres oportunidades por los representantes de la universidad, sin embargo, el sujeto solo se presento la primera vez.

“Ha tenido a lo largo de este proceso tres citaciones. Se presentó a la primera, pero no a las dos últimas, con lo cual ya fue motivo para reconocer los actos que él venía cometiendo”, indicó el Tribunal de Honor.

Al respecto, la familia de Joseph Padilla indicó que el joven sindicado de acoso sexual, ya está internado recibiendo las intervenciones necesarias, por lo que aseguraron que ya no se acercará a su víctima.

Cabe precisar que hace unas semanas la denunciante, identificada como Daniela, comunicó de los actos de acoso a los que estaba siendo sometida por parte de su compañero de clase.

“Cuando me quería acompañar al paradero se me acercaba demasiado, quería tocarme y no me agradaba eso. Un día me invita a salir, el 14 de febrero. Yo le expliqué que no quería tener nada con nadie”, dijo la joven.

Sin embargo, pese a la denuncia pública que realizó, Daniela indicó que Padilla siguió acosándola, por lo que pidió a la Defensoría del Pueblo que realiza un patrullaje permanente a los alrededores de su vivienda.