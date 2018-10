Extranjero que robó en Metropolitano se victimiza y dice que lo empujaron [VIDEO]

Horas previas quedamos sorprendidos por la capacidad de un malhechor de nacionalidad colombiana para escapar de un grupo de pasajeros del Metropolitano cuando fue sorprendido robando la billetera de un usuario.

Al delincuente, identificado como Leonardo Andrés Cárdenas, no le importó poner en peligro su vida con tal de salirse con la suya pues saltó de la unidad incluso cuando esta iba a excesiva velocidad. No obstante, él fue detenido apenas cayó al piso del corredor pues en ese momento transitaba una patrulla policial.

Ahora, el extranjero intenta deslindar su responsabilidad negando el robo y hasta se victimizó aduciendo se siente maltratado ya que, alega, que fueron los pasajeros quienes lo intentaron lanzar por la puerta.

“La gente me tiró del Metropolitano, no estaba robando (...) Me maltrataron y todo la cara, estoy acá desde hace 20 días y mire cómo me trataron”, dijo el extranjero con el rostro cubierto mientras caminaba junto a su cómplice, ambos custodiados por personal policial.

Pero varias denuncias policiales revelan que la pareja colombiana viene delinquiendo en el país desde hace buen tiempo, ya que el año pasado Herrera Rosas fue denunciado por extraer un celular en el Corredor Azul y su pareja, María Natalia López Valencia de 30 años, por hurtar en una tienda en Miraflores en enero de este año.

Del mismo, ambos fueron detenidos por robar un teléfono móvil en el Metropolitano en julio pasado, pero increíblemente siguen en libertad.

En tanto, el usuario que pasó por la penosa experiencia en el bus de transporte público volvió a contar más detalles. “Lo único que sentí fue que salió mi billetera y al voltear cogí la mano de este tipo que no sabía quién era y me propinó un golpe con un elemento punzopenetrante porque si no retiro el rostro me dañara más”, narró Juan Lenin Herrera Rosas quien ha sentado la denuncia por robo.

Por lo pronto, la pareja delincuencial sigue detenida mientras se inicia la investigación en el Ministerio Público.