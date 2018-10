Diez años le podría tomar a Perú disminuir los actos de corrupción

Una funcionara del gobierno en Dinamarca por error compró caramelos con una tarjeta bancaria del Estado, mucho después advirtió la equivocación. Lo primero que hizo fue renunciar a su cargo sin que nadie se lo pidiera.

A su paso por Arequipa, Manuel Villoria, especialista en Ciencias Políticas, utilizó este caso para ejemplificar lo que ocurre en algunos países europeos en cuanto a corrupción. Las penas y sanciones -explica- son mas drásticas, pero en contraparte la integridad de las personas es mas solida. La realidad peruana es otra cosa.

Sostiene que en Europa, en un periodo de 12 meses una persona puede reportar haber sido víctima de un pedido de soborno en un 1 a 2%, mientras que en Perú supera el 15%. "Los datos nos indican que aquí se piden sobornos muy a menudo y que la gente paga sobornos", explicó.

Tras un análisis sobre los actos de corrupción en Perú y las medidas para combatir este flagelo, en comparación a Europa; Manuel Villoria señaló que para disminuir estos actos se necesitan de por lo menos 10 años de políticas sostenibles en todos los campos.

"Perú es un país bastante corrupto y se están tomando medidas que son buenas, como el Plan Nacional Anticorrupción 2017 - 2018", dice mientras explica que acabar con la corrupción no es tarea de un mes. Debe incluir los esfuerzos de tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), empresas privadas, partidos políticos, entidades estatales, medios de comunicación y la sociedad en su conjunto. "Si alguno de estos falla, no sería integral y la corrupción no retrocedería", explicó.

En el caso del Poder Judicial -dijo- debe aplicarse un plan de integridad de lucha contra la corrupción así como aplicar medidas que garanticen su independencia y la calidad de los jueces. En cuanto al Poder Legistaivo, recomendó transparentar sus procesos y controlar los conflictos de intereses, señaló Villoria tras participó de un simposio internacional organizado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil (Servir) en Arequipa.