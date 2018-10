Carabayllo: Hombre abusó a hijastra de niña y ahora hace lo mismo con su hija [VIDEO]

Un drama es el que vive una madre de familia quien se ha enterado que su menor hija de tan solo 10 años ha sido constantemente abusada por el esposo de su abuela. Este no sería el primer antecedente que registra el acusado, ya que habría hecho lo mismo con la denunciante cuando esta aún era niña.

La mujer llegó hasta la comisaría de El Progreso, en el distrito de Carabayllo, luego que su hija le contara que desde hace más de un año el sujeto la atacaba sexualmente con tocamientos indebidos en sus partes íntimas tanto con su mano como con su miembro viril.

“Yo le pido que me ayuden en este caso con mi hija a la Ministra de la Mujer. Que se haga justicia, que no vuelva a tocar a ninguna, que no lo vuelva hacer”, contó la mujer entre lágrimas a América Noticias.

De acuerdo al testimonio de la mujer, el último episodio habría sido el mismo fin de semana que se llevó a cabo la colecta anual de la Teletón. Asimismo, la madre de familia reveló ante las cámaras de televisión que ella pasó por la misma experiencia de abuso cuando también era menor de edad, aproximadamente a los ocho años.

“No es la primera vez que lo hace con un niño, lo ha hecho conmigo, es reincidente. Yo tenía casi la misma edad de mi hija”, agregó la agraviada.

No obstante, a pesar de haber formalizado la denuncia, el acusado de abuso infantil aún no es detenido, por lo que la familia exige la máxima sanción.