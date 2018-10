Elecciones 2018: electores que se tomen ‘selfies’ en mesa de votación podrían ir a la cárcel

El 7 de octubre se realizarán las Elecciones 2018 y para que no exista ningún percance es necesario conocer cuáles son las prohibiciones. Una de ellas es que los votantes no pueden tomarse “selfies” en las mesas de votación, de lo contrario podría pasar hasta un año en la cárcel.

Según el abogado penalista Augusto Linares, en declaración al diario Trome, está prohibido tomarse “selfies” en las mesas de sufragio y publicarlos en tiempo real en sus redes sociales porque los contactos pueden influenciarse de acuerdo a lo que vean.

Al ser considerado un delito en las Elecciones 2018, la pena para los votantes podría ser un año de prisión efectiva o hacer servicio comunitario en su ciudad.

Ley Seca

En cada proceso electoral se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, lo que es conocido como ‘Ley seca’. Esta se aplicará desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la mañana del lunes. Los establecimientos que no cumplan con la norma serán cerrados y multados con 2 mil 790 soles.

Multa por no votar

La multa por no acudir a votar en las Elecciones 2018 es de 83 soles (distrito no pobre), 41.50 soles (pobre no extremo) y 20.75 soles (pobre extremo).

Se espera que estas Elecciones 2018, un total de 23 millones 375 mil y un electores pasarán por las urnas en todo el Perú.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), las puertas de los locales de votación estarán abiertas desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde.