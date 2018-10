Reportan demora de vagones, caos y saturación en estaciones del Metro de Lima [VIDEO]

Una serie de problemas tanto de operatividad como de capacidad para atender la afluencia que asiste se han reportado desde distintas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima. Varios usuarios se quejan desde las redes sociales, donde comparten fotos de la situación, que desde tempranas horas del día hasta este momento tienen que padecer para lograr abordar uno de los vagones del servicio.

Desde demora y avería de vagones, interminables colas, saturación y hasta desorden son algunas de las deficiencias que se suscitan en las estaciones del Metro, lo que evidentemente genera que los ánimos se alteren entre los mismos pasajeros.

“Estoy llamando desde la estación Grau, acabo de bajar del tren. He estado aproximadamente desde las 7 de la mañana, los vagones completamente llenos, se paraban cada tres minutos. La situación se reportaba en todas las estaciones, pero el problema es que no dan ninguna información, como los pasajeros han empezado a reclamar y solo les han dicho que tengan calma, no han reportado alguna avería, absolutamente nada (...) Hubo enfrentamientos entre las personas”, dijo una mortificada usuaria en comunicación con RPP.

Asimismo, internautas han colocado en sus cuentas de Twitter cómo es la situación que se vive dentro del servicio.

“Nunca odié tanto como lo hago ahora mismo Metro de Lima. Que desgracia, más de 50 minutos esperando y sigue la demora”, escribió en la mencionada red social el usuario identificado como Christopher Burga.

Del mismo, los afectados recurrieron a consultar la cuenta de Twitter del Metro de Lima, pero no han recibido ninguna respuesta.

“Qué pasa con el servicio en SJL, otra vez hay demoras como todos los días. Tengo 10 minutos en el tren y solo hemos avanzado 2 estaciones”, “Un pésimo servicio que brindan, van más de 15 minutos varados. Deben ser considerados con los usuarios y avisar si se cuenta con averías no tomar el tren”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.