Rímac: Niño y 3 ancianos quedaron atrapados tras derrumbe en quinta [VIDEO]

Un peligroso derrumbe se llevó en horas de la mañana de hoy en las inmediaciones de una quinta en el distrito del Rímac poniendo en riesgo la vida de un menor de edad y su familia quienes se encontraban dentro del lugar aún descansando.

En la mencionada quinta, ubicada en la cuadra 3 de la avenida Virú, vivía un niño de tan solo ocho años y tres adultos mayores, quienes tras la caída de los muros quedaron atrapados no solo entre el material de construcción sino también entre otras pertenencias del hogar.

Los afectados tuvieron que esperar a la llegada de los bomberos quienes tras denodados esfuerzos y romper con la ayuda de una pesada comba una de las puertas colindantes lograron rescatar a la familia, quienes sufrieron leves lesiones y de inmediato fueron trasladados hasta el Hospital Nacional Cayetano Heredia para la inmediata atención médica.

Entre ellos se encuentra, a parte del infante, una mujer de 67 años de edad y su madre de 96 años, quien sufre de hipertensión y diabetes.

Y es que las causas no solo se deberían a la antigüedad de la construcción sino que el material del cual están hechos los muros también habrían sumado a la caída. De acuerdo a un reporte televisivo laa viviendas serían nada menos que de quincha y adobe, no de concreto como debería.

“En ese momento yo estaba despierto, eran como las cinco de la madrugada, sentía como que algo rechinaba en el techo. Me he levantado y en ese momento se ha empezado a caer poco a poco, yo he salido corriendo. Mi hermana salió, nos pusimos nerviosos, en ese momento solo pensábamos en mi madre; luego vinieron los bomberos”, narró en evidente estado de nerviosismo uno de los afectados de 72 años de edad a Panamericana Televisión.

No obstante, el entrevistado no ha sido la única víctima del derrumbe pues como se pude ver en las imágenes televisivas otras familias se ven en peligro de pasar por la misma situación pues hay signos de estructuras dañadas, rajaduras y hasta zonas húmedas. Se calcula que aquellas viviendas fueron realizadas hace más de 120 años.

Vecinos exigen que la Municipalidad de Rímac tome medidas urgentes para evitar desgracias mayores.