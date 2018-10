Piura: autoridades expulsan del país a 31 extranjeras

Tras un operativo ejecutado en Piura, autoridades peruanas expulsaron del país a 31 ciudadanas extranjeras que, según una investigación policial, ejercían la prostitución clandestina en un local conocido como 'La Casa Roja'.

El establecimiento se ubica a la altura del kilómetro 7 de la carretera Piura-Sullana. En la intervención participaron agentes de Seguridad del Estado, la Superintendencia de Migraciones, la Fiscalía de Prevención del Delito, además de la Dirección Regional de Salud (Diresa).

Las mujeres, naturales de Colombia y Ecuador, no tenían los documentos que acrediten su ingreso regular a territorio peruano. En el reporte de la intervensión se dejó constancia de que ellas “ofrecían sus servicios sexuales”. Sin embargo, las autoridades no aclararon si alguna de ellas era víctima de explotación sexual, una de las modalidades más frecuentes de trata de personas.

Una vez realizadas las diligencias de ley, la Policía trasladó a las detenidas hasta el puesto de control fronterizo de La Tina, ubicado en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca. Por allí fueron expulsadas del territorio nacional.

En un balance posterior al operativo, la Dirección de Salud Ambiental (Diresa) informó que 'La Casa Roja' no cumplía con las normas de salud exigidas. Entre otros detalles, se expuso que las habitaciones no contaban con servicio continuo de agua, los colchones no tenían cobertores; lo que implica la acumulación de diversos microorganismos, y el mobiliario en general lucía deteriorado.



Las paredes y los pisos del establecimiento tampoco parecían haber recibido mantenimiento, situación que exponía a los visitantes a problemas de salud o potenciales accidentes.