“Padres” del revolucionario tratamiento contra el cáncer reciben el Nobel de Medicina

El inmunólogo estadounidense James P. Allison y el japonés Tasuku Honjo fueron galardonados con el premio Nobel de Medicina 2018 por haber descubierto un tratamiento revolucionario contra el cáncer: la inmunoterapia.



El jurado del Instituto Karolinska de Estocolmo otorgó este reconocimiento a los investigadores de esta nueva terapia que, en lugar de atacar las células malignas desde el exterior, hace que las defensas del paciente las combatan.

En el Perú este tratamiento, que llegó en 2014, se realiza en Essalud y en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), aunque no es cubierto por el SIS. Sin embargo, no es apto para todos los tipos de cáncer y su aplicación depende del médico y de una evaluación previa que indica si el paciente es sensible a esta terapia. No está dirigido a todos las personas con este mal.



En Essalud hasta el año pasado se podía suministrar en casos de adultos con melanoma metastásico (tipo de cáncer de piel que avanza a otras partes del cuerpo). En el INEN, donde se realizan estudios clínicos, está aprobado en algunos cánceres de pulmón, vejiga, riñón, melanoma, cuello uterino, colon, tumor de Merkel.

Pero, ¿en qué consiste? Una de las características del cáncer es la proliferación de células anormales en órganos y tejidos sanos.



Mientras que los tratamientos tradicionales, como la quimioterapia, atacan las células cancerígenas desde el exterior, Allison y Honjo buscaron que el paciente y su sistema inmunológico las venza. Ambos investigadores buscaron "liberar los frenos del sistema inmune con el objetivo de eliminar las células tumores de manera aún más eficiente".



El sistema inmune tiene la capacidad de detectar las bacterias invasoras, virus y otros peligros para eliminarlos. Allí, las células T, un tipo de glóbulo blanco, son piezas clave de defensa.

Sin embargo, estas cuentan con proteínas que funcionan como frenos de estas células e inhiben su activación inmune.

En el caso del cáncer, sus células aprenden a defenderse de tal forma que el sistema inmune no las reconoce, se camuflan. La inmunoterapia, entonces, estimula al sistema para que luche contra las células que andan enmascaradas.



James P. Allison estudió la proteína de las células T CTLA-4 y encontró la posibilidad de liberar ese freno para atacar los tumores. En paralelo, Tasuku Honjo descubrió una proteína que también funciona como freno, pero con otro mecanismo. Allison y Honjo mostraron cómo las diferentes estrategias para inhibir los frenos en el sistema inmune se pueden usar en el tratamiento del cáncer.

Claves

El biólogo James Allison y el médico Tasuku Honjo recibieron 9 millones de coronas suecas (1.01 mllns de dólares).

En el 2013, la revista Science eligió a la inmunoterapia contra el cáncer como el principal hallazgo del año.