Mon Laferte con todo y orquesta

Fiorella Montaño

Mon Laferte entró al escenario de la explanada del Mall Aventura Plaza con la convicción de bailar y gozar. También hubo espacio para el desconsuelo con Tu falta de querer, casi al final del show. Pero este concierto era para sandunguear. No en vano la cantante chilena, que visitaba Arequipa por primera vez, trajo a su orquesta desde México. Trombones, percusiones, saxos, guitarras y teclados. Todo estaba dispuesto para la fiesta.

Las primeras notas de La murga de Panamá anunciaron el ingreso de Mon Laferte. El show arrancaba 9:30 de la noche, tras la presentación de El David Aguilar. Este cantautor mexicano está de gira por Latinoamérica junto a Mon Laferte.

"Cuando, cuando me despierto, solo quiero un beso, oh oh oh…" El beso, sencillo de su nuevo disco, abría el show. Es el único adelanto que se conoce de la producción grabada en junio pasado bajo la batuta de Omar Rodríguez, amigo de la cantante. Laferte dijo que este material era más bailable que sus otras producciones. El show de ayer es un preludio para lo que se vendrá.

Los ritmos caribeños empezaron a retumbar el recinto, pero aún no había mucho baile en el público. Las entradas se agotaron a los pocos días y fans con flores en la cabeza llenaron de regalos a Mon Laferte, pero bailaron poco aunque la cantante se los pidiera. No llevaba vestido, sino un pantalón negro palazo y una blusa brillante. En el show confesó que su indumentaria tenía como fin aplacar el frío. Sus exuberantes rulos al viento.

Tras su sencillo, empezó con material de su disco Vol.1: Vuelve por favor, Tormento y más. Entre canciones, la artista recibía rosas y cartas del público. También un cuadro y un chullo que se colocó para menguar el frío.

El guiño de la noche llegó con la canción Vendaval: "Con un pisco en la mano, recuerdo todos esos labios..." cantaba la soprano de 35 años. Se sentó un rato para afinar su guitarra, que según ella se había destemplado por el frío. "Pero bailando y cantando se quita todo", decía en una nueva invitación para el público.

A su abuela Norma le dedicó las canciones El cristal y La trenza, mientras que a su padre, quien la abandonó cuando era niña, le dedicó Pa' donde se fue. Los sonidos fusionados de lo andino se escuchaban en el momento, luego los afro. Con cajón acompañando, cantó Yo te qui.

La cumbia siguió con Amárrame, una canción en dúo con Juanes. La sorpresa fue el cover de No me arrepiento de este amor, de la cantante argentina Gilda. Cumbia colombiana y argentina hicieron mover un poco al público. Varios hicieron caso a la cantante cuando les dijo "Bajen el celular, después lo ven en Youtube", y empezaron a sentir el banquete de ritmos presentados en el concierto.

Las últimas canciones fueron Tu falta de querer y Mi buen amor, coreadas hasta dejar afónicos a varios.