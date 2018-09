Aparece nueva denuncia contra Manuel Liendo y él se niega a revelar su profesión[VIDEO]

Han pasado dos semanas desde que el nombre Manuel Liendo Rázuri fue uno de los más mencionados y buscados en las redes sociales luego que se difundiera un video donde se le observa insultando, escupiendo y amenazando con un arma de fuego a un conductor en San Isidro.

Ahora, integrantes y dirigentes de la Federación Peruana de Motociclismo (FDEPEM) , de la que Liendo fue presidente, lo acusan de abuso de autoridad y hasta afirman que fue puesto ‘a dedo’.

De acuerdo a un informe de Reporte Semanal, el violento hombre cometió una serie de irregularidades mientras estuvo al frente de dicha órgano deportivo, cargo que ocupó desde enero 2017 mientras Óscar Fernández direccionaba el Instituto Peruano del Deporte (IPD).

La primera de ellas sería acerca de la omisión de un pago a la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) con lo cual se ponía en peligro la operatividad del deporte de la moto en el país.

“Nosotros como Federación, uno de los grandes problemas que tuvimos fue, por ejemplo, que no se había cumplido), (los deportistas) se veían afectados porque no se reconocen sus logros (en el exterior)”, indicó el actual presidente Ervin Zenteno al dominical.

Manuel Liendo intentó justificarse aduciendo que en ese momento existían otras prioridades y que no se acordaba. “Si bien es cierto teníamos plata habían otros gastos qué hacer, (aunque) no me acuerdo porque después de dos años no tengo memoria de gasto. (...) Yo no soy contador, yo era el presidente”, dijo el septuagenario.

Pero las acusaciones contra el septuagnerio no quedan ahí, sino que Alfredo Scerpella, presidente SBK Club Perú, afirma que Liendo Rázuri le impidió entrar a la asamblea de la federación en abril del año pasado simplemente de abuso de autoridad.

En ese sentido, Marco La Jara, asesor legal del Consejo de Justicia y Honores del Deporte del IPD, contó que se comprobó dicho abuso pues se tomó la decisión unilateral siete días antes de la asamblea, por ello se sentenció con tres años de inhabilitación para ejercer algún cargo deportivo.

Asimismo, La Jara indicó que de acuerdo a ley los presidentes de las federaciones deben ser personas con alguna profesión, no obstante, cuando Liendo Rázuri fue consultado sobre su especialidad, él se negó y desvió el tema.

“Es mi vida privada y aquí no estoy buscando trabajo con usted. Derrepente (no tengo) ninguna (profesión), ese no es el tema”, acotó.

Y es que para La Jara, Manuel Liendo Rázuri fue puesto ‘a dedo’ en el máximo cargo de la Federación Peruana de Motociclismo.