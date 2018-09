Ciudadano gastará más de 200 soles para votar en las Elecciones 2018 [VIDEO]

Ayer evidenciamos el caso de una mujer a quien asignaron un local de votación en Chiclayo, ciudad con la que no tenía ni tuvo ningún tipo de vínculo, y es que a pesar que ella vive 17 años en San Borja debe viajar hasta Lambayeque para ejercer su derecho al sufragio en estas Elecciones 2018.

Ahora, aparece un caso similar de un joven trabajador proveniente de la región La Libertad quien se instaló en Lima desde hace cinco años y en los tres últimos procesos organizados por la Oficina Nacional de Procesoso Electorales (ONPE) ha sufragado en Lima capital.

Andi Cliber Contreras Bocanegra de 23 años, quien actualmente se dedica a preparara hamburguesas en un minimarket local y cuyo local de votación siempre se ha ubicado en el distrito de San Borja, no obstante ahora será en la institución educativa 80827 en el distrito de Buldibuyo, provincia de Pataz, que se encuentra a cuatro horas de viaje de su tierra natal Huamachuco.

“Entre a la página de la ONPE en el celular de mi compañero y le digo que búsque si me toca votar en el mismo sitio donde lo he hecho en Lima porque derrepente me han cambiado de sitio y me doy con la sorpresa que me mandan a votar a mi tierra, la cual está muy lejos”, afirmó el afectado a América Televisión.

Y es que de acuerdo a los cálculos que el liberteño ha realizado, llegar hasta su nueva mesa de sufragio le significaría un costo de más de 200 soles. Asimismo, cabe precisar que el portal de la ONPE indica que la multa por no votar en estas Elecciones 2018 van desde S/. 20.75 hasta los 83 soles, en consideración de la situación socioeconómica.

Al erróneo cambio de local de votación para Andi Contreras se suma que desde el ente electoral responsable no le dan ninguna solución a su problema.

“He llamado a la ONPE y me han dicho que las mesa de sufragio y las cédulas ya están listas y no se puede hacer nada”, indicó el joven.