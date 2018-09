Tumbes: candidata al gobierno regional no aparece en cartilla de votación

La candidata al gobierno regional de Tumbes, Patricia Oyola de Hidalgo, denunció a la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales (ODPE) por no incluirla en la cartilla de los candidatos que están en carrera electoral.

El jefe de la ODPE del departamento, Luis Yarupaitan Pichiule, responsabilizó al Jurado Electoral Especial (JEE) de esta situación; debido a la información inexacta que ha brindado.

Sin embargo, la postulante al sillón regional por el Partido Aprista Peruano dijo que se viene vulnerando sus derechos en este proceso.

“Llego a la Oficina Desconcentrada de Procesos Electorales y me doy con la sorpresa que no estaba incluida, situación que me ha generado un malestar por la falta de respeto al candidato. Hay que tener en claro que esta información confunde a la población”, dijo la candidata.

El funcionario Luis Yarupaitan dijo que el impase se puede resolver, debido a que la información publicada es preliminar.

“Tenemos información del inconveniente que se ha registrado, pero en este caso no es una cédula electoral, solo es un cartel donde aparece los nombres de las agrupaciones que van a participar este 07 de octubre en las elecciones”, explicó.

Yarupaitan indicó que, el problema se pudo generar, debido a que el candidato a gobernador del Partido Aprista Peruano fue excluido. Aunque, aclaró que el caso ya fue reportado a los canales correspondientes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.