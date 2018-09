Sujeto destrozó su vehículo antes que se lo lleve el SAT [VIDEO]

Un sujeto destrozó su carro después que el Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), lo interviniera en plena carretera y le impusiera una multa de S/.22.000 soles.

Según el video que se viralizó en Facebook y que fue grabado por una transeúnte que pasaba por el lugar, se observa como el sujeto arremete contra su carro después de hablar con el personal del SAT.

Más adelante, cuando el hombre es intervenido por la mujer detrás de la cámara, comentó que su carro recién lo había sacado después de pagar una multa de S/. 6.000 soles.

“He destrozado mi carro. Si el SAT se lo lleva tengo que destrozarlo. Una papeleta de S/. 15.000 es un abuso”, precisó el señor.

Sin embargo, los usuarios de Facebook rechazaron la práctica del hombre y cuestionaron la forma en la que haya obtenido dicha multa.

“O sea se pasa la luz roja, no respeta límite de velocidad en lugares señalizados, no tiene Soat que corresponde y dice que las multas son abusivas?” “¿Como habra llegado a tener tremenda multa? La irresponsabilidad y el esperar que no pase nada es una mala practica que hay que erradicar” “Esos carros quedan parados en la Panamericana norte (paradero 1ra de PRO) ocasionan tráfico. Son muchos los que hacen eso Y habiendo policía en esa zona no hacen nada”, son algunos de los comentarios que más destacan en la publicación que hasta el momento tiene 6,1 mil reproducciones.