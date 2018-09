Manuel Liendo Rázuri: “Solo acaricié la pistola, no soy un psicópata” [VIDEO]

El video divulgado el día viernes por la noche en las redes sociales donde se ve un hombre amenazando a un conductor con arma de fuego en San Isidro sigue generando controversia y aunque en un principio no habló, ahora Manuel Liendo Rázuri da su versión en cuanto programa televisivo puede.

Esta vez lo hizo frente a las cámaras de Buenos Días Perú donde entre otras cosas explicó el porqué de su violenta actitud y hasta pidió disculpas.

Liendo Rázuri volvió a reforzar su idea sobre que las redes sociales pueden ser más peligrosas que un arma de fuego, tal y como lo dijo en otro programa televisivo. “Me siento mortificado, psicológicamente hablando, estresado por esta situación. No es nada grato estar expuesto a los medios sociales como lo he estado todos los días”, dijo.

Asimismo, indicó que revisará la demanda que le ha interpuesto el ciudadano Alfonso Fernando Morey, quien como se sabe fue quien presentó la acusación contra el septuagenario en representación de la persona que garbó el video y a su vez asume como su representante legal. Y es que para Liendo Rázuri se estaría cometiendo un vicio procesal, además puso en tela de juicio que el señor Morey pueda ser una abogado. “Yo pienso que es un presunto abogado y derrepente ni lo es porque no es absolutamente procesal que un abogado denuncie y se presente en representación del patrocinado. Es un absurdo jurídico. Ya desde ahí se ve un vicio procesal”, agregó.

Agregó que el denunciante estaría buscando un beneficio político, pues como se sabe Alfonso Morey es postulante a la alcaldía de San Isidro.

El hombre justificó su violenta actitud con un supuesto cansancio pues contó que hace poco viajó a Iquitos donde estuvo laborando y se tuvo que regresar de inmediato pues la salud de su madre de 103 años se vio afectada por lo cual la tuvo que internar de emergencia en una clínica local.

“Yo reconozco el exceso de la falta por lo cual reitero a toda la comunidad, a todos los televidentes, especialmente a los menores que no hagan lo mismo. (...) Yo no he reaccionado porque soy una persona psicópata ni nada por el estilo. (...) Usted no necesita un arma para agredir, puedo hacerlo por otros medios, por sea acaso yo no rastrillé el arma, solo le hice como una caricia para amedrentarlo que me dio resultado”, agregó.

