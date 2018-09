SJL: Llanto impotente de joven que fue asaltada frente a serenazgos[VIDEO]

La delincuencia avanza y gana terreno día a día, pero lo peor parece ser que cada vez se vuelve más impune tal como sucedió esta mañana con una joven universitaria que fue asaltada por un ladrón mientras abordaba un bus de transporte público y a pesar de clamar por ayuda a un grupo de serenazgos ninguno de ellos se la brindó.

“Yo estaba llegando al paradero de Acho escribiéndole mensaje a mi primo, entonces iba a bajar del carro, (el delincuente) me jaló el celular, yo también bajé gritando ‘ratero, ratero’, pero nadie me ayudó. Lo he correteado hasta aquí en el río Rímac, me he caído, me ha amenazado para que no lo siga, pero igual he corrido”, dijo entre lágrimas la joven identificada como Andreli Ricse a las cámaras de RPP.

“Le grité al serenazgo, grite a personas para que me ayudaran pero nadie hizo absolutamente nada. Les pregunté porqué no lo detuvieron y me dijeron que no era su jurisdicción, que no podían cruzar el río. Me invade la impotencia”, continuó con rabia la universitaria.

De acuerdo a un equipo de RPP ellos se encontraban en la zona cubriendo un tema diferente al presentado cuando se percataron cómo el ladrón escapa con total impunidad por un peñasco que divide a los distritos de San Juan de Lurigancho y El Agustino. Según la versión del hombre de prensa y la víctima uno de los serenazgos les habría dicho que el arresto del delincuente no le competía, sin embargo, cuando fue encarado por las cámaras de televisión el hombre cambio de versión e increíblemente dijo que no se dio cuenta.

“No me he percatado señor. Nosotros estamos a cargo de las video cámaras y de la maquinaria. Cuando mis compañeros me avisan no he escuchado por la distancia”, afirmó el serenazgo de Zárate a RPP.

Como se puede ver en las imágenes, algunos vecinos ayudaron a la muchacha quien en su intento por recuperar su celular se cayó en pleno río Rímac.