Fiscalía dispone que bebé robado en Huaycán vaya a un albergue hasta que sea inscrito [VIDEO]

Luego de que Ruth Cortez recuperó a su bebé que fue robado por una mujer desconocida en Huaycán, otro problema lo separa de él. La Policía informó que el pequeño no ha sido inscrito, por lo que la Fiscalía dispuso que el menor vaya a un centro de protección especial.

"Se llega a la conclusión de que la madre no tiene recurso económico ni techo. Y no tiene filiación, no está inscrito, no tiene partida de nacimiento, ningún documento de identidad", explicó Gastón Rodríguez, general de la Policía.

Sin embargo, la madre del bebé dijo que sí tiene la partida de su hijo, aunque aún no pudo tramitar el DNI.

"Lo que está hablando el policía es mentira, ustedes saben que soy analfabeta, soy iletrada, no sé leer. Yo sí he sentado la partida de nacimiento, pido por favor a la fiscal que no me quiten a mis hijos", pidió la mujer.

Ella reveló que el pasado martes fue a hacer los trámites de identificación de su bebé, pero la funcionaria del Reniec le dijo que solo podía realizar la partida de nacimiento, mas no el documento de identidad.

"Me dijo que no se podía que el viernes tenía que hacer los trámites. Solo la partida de nacimiento la saqué", mencionó.

La Policía ha asegurado que se hará un examen de ADN a la madre y al menor para demostrar la filiación, mientras que la secuestradora continúa siendo buscada por los efectivos.

Como se recuerda, luego de cuatro días de búsqueda, la Policía recuperó en Chaclacayo al bebé que fue robado por una mujer desconocida que ofreció ayuda a la madre del pequeño y se aprovechó de sus carencias económicas.