Hasta ahora JNE no acreditó a los accesitarios de consejeros

Arequipa. El Consejo Regional se quedaría solo con cuatro miembros hasta el próximo 7 de octubre. Esto debido a que, hasta la fecha, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no acreditó a los accesitarios de los seis consejeros que están con licencia por participar en las elecciones regionales y municipales.

Carlos Dongo, actual presidente del Consejo Regional, señaló que hasta el 7 de octubre no se tiene programada ninguna sesión. Por lo tanto, si es que el JNE entrega las credenciales, los reemplazantes no recibirían dieta alguna, ya que no asistirían a ninguna sesión. Los consejeros con licencia retornan el 8 de octubre y la siguiente sesión es el 11.