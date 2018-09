Ratifican condena contra alcalde de JLO y candidato

Carlos Vásquez Romero

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de Chiclayo confirmó la condena de 60 días multa y un año de inhabilitación para el alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas, mientras que para el actual candidato a la alcaldía de Chiclayo por Fuerza Popular, Jaime Contreras Rivas, se ratificó la inhabilitación consistente en la incapacidad para obtener un cargo público por el plazo de un año.

Tras la decisión judicial, la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones pidió se acredite la comisión de los delitos de nombramiento y aceptación ilegal del cargo, así como el pago de tres mil soles por concepto de reparación civil.

ACUSACIÓN

En su momento, la Fiscalía acusó al alcalde de haber nombrado el pasado 12 de enero del 2015 a Jaime Contreras Rivas en el cargo de gerente municipal, transgrediendo el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que precisa como requisito mínimo que el funcionario tenga título profesional afín al cargo.

Una de las principales tesis que presentó la Fiscalía es que aun cuando algunos funcionarios señalaron a la autoridad edil estar en contra del ROF, el acusado Epifanio Cubas manifestó que era una de sus atribuciones nombrar a personas de confianza.

Como parte del proceso se acreditó la responsabilidad de ambos a través de la copia de la resolución de alcaldía que designaba como funcionario a Jaime Contreras, sin contar con los requisitos señalados.

Si bien ambos apelaron la sentencia en primera instancia, la defensa legal de los condenados dijo que apelarán resolución.

“La sentencia me impide obtener un cargo público, pero no me limita a seguir en carrera electoral. No me están inhabilitando de funciones que pueda alcanzar por mandato popular”, señaló el candidato Jaime Contreras.

En tanto, regidores de oposición de JLO advirtieron que el burgomaestre deberá dejar el cargo y cumplir con mandato judicial, medida que se tomará en sesión de concejo.