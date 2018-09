Centros de salud podrían atender a pacientes de la seguridad social

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

El titular de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), José Del Carmen Sara, señaló que los establecimientos del Ministerio de Salud podrían atender a los pacientes de la seguridad social a fin de descongestionar el número de atenciones de los hospitales, pues –dijo– está amparada por la normativa.

“Lo importante es que la ciudadanía siente que se resuelven sus problemas”, enfatizó.

Del Carmen enfatizó que los nosocomios de EsSalud están abarrotados de pacientes porque no tiene un primer nivel que lo sostenga; sin embargo, dijo que aún así la seguridad social no reconoce dicha atención. “El marco normativo establece el cambio prestacional, pero no se concreta. Se necesita planes de mitigación”, afirmó.

Enfatizó que se coordinan acciones para identificar los elementos que originan las deficiencias en el sector Salud.

El funcionario reconoció que hay problemas que deben revertir en lo que respecta a la falta de medicamentos, equipos y profesionales; aunque dijo no es lo único porque hay falta de capacidad de gestión que se refleja en la deficiente ejecución de gasto.

Precisó que en el segundo semestre de 2019 se tendrán resultados en lo que respecta a las funciones que desarrolla Susalud en beneficio de la población, pues hay denuncias en curso que deben atenderse.

Asimismo refirió que no solo se trata de imponer sanciones a las empresas infractoras, sino que los problemas no se repitan y obtener logros.

Es por eso que destacó el crecimiento del aseguramiento público, pues en el 2014 solo se alcanzó el 15% y ahora es del 50%.

También precisó que el presupuesto para el sector Salud incrementó, en razón que en el 2009 era de 6 mil millones de soles y ahora es de 16 mil millones de soles a fin de atender sus necesidades.

CLAVE

Se indicó que la intendencia macrorregional elaboró 38 informes recomendando proceso sancionador y 15 medidas de seguridad en salud contra hospitales y clínicas por la inadecuada atención a pacientes.