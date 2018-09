Pese a denuncia, universitaria continua siendo acosada por compañero [VIDEO]

Indignante. La joven universitaria que denunció hace unos días el intento de violación por parte de Joseph Padilla Matos, con quien estudió en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, aseguró esta mañana que el sujeto continua acosándola.

De acuerdo con la denunciante, identificada como Daniela, Padilla ha seguido atormentándola mediante mensajes y fotografías pese a la denuncia pública que hizo el último fin de semana, situación que no la dejan llevar una vida tranquila.

“Él me escribe: 'Hola bonita, en serio te pasaste. Me están haciendo añicos en las redes sociales'. Se sigue comunicando y no entiende que un no es no”, narró la estudiante a Latina Noticias.

En tanto, el sujeto no ha negado su actuar, incluso ha intentado justificar pues según él cumple una "promesa".

“No lo niego, le he escrito, pero lo hago porque le hice una promesa que no quería alejarme de ella”, dijo el sujeto vía telefónica.

Padilla Matos tiene 3 denuncias en su contra: la primera por coacción, la segunda por violencia psicológica y la última por intento de violación.

A través de un comunicado, la Universidad Inca Garcilaso de la Vega informó que el Tribunal de Honor de esta casa de estudios ya evalúa su actuar frente a las denuncias recibidas.

La joven y Padilla son compañeros en la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UIGV.