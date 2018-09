La angustia de una madre por encontrar a su hijo recién nacido

La Policía redobló la búsqueda de la falsa asistenta social que aprovechando la precaria situación económica de Ruth Cortez Mauricio, le robó a su hijo recién nacido la tarde del viernes, en Huaycán.

La mujer hizo creer a Ruth que le daría un terreno donde vivir con sus tres hijos y que solo quería ayudarla.

"Me dijo que podía ayudarme, ya que algunos vecinos le habían contado de mi situación. Nos reunimos en Huaycán en la mañana y luego de pasear por Lima le dije que debía regresar a recoger a mi hijo al jardín San Judas", contó la angustiada madre.

Durante el camino de vuelta a Huaycán, la falsa asistenta le pidió cargar a su bebé para que pueda descansar mientras Ruth hacía lo propio con su hijo de 2 años que también la acompañaba.

Sin embargo, antes de bajar del vehículo la mujer le dijo que debía retirar dinero de un banco para gestionar los papeles para el terreno, y entonces le propuso ir por separado al jardín y al banco para ganar tiempo.

"Me dijo que nos reuniríamos en el local de Huaycán (en Ate) y yo le creí, no pensé que me engañaría", señala.

Ayer, como parte de las diligencias, la Policía acudió a la Zona M de Huaycán para entrevistarse con Jorge Huachacca, sindicado por Ruth Cortez como padre de su niño, quien negó tener parentesco con el menor en cuestión.

Para la Policía es extraño que la raptora conozca tantos detalles de su víctima, pues sabía qué tipo de ayuda necesitaba para acercarse a ella.

Abren INVESTIGAción

Dada a la complejidad de las circunstancias del rapto, la fiscal Karen Cueva Quispe, de la Segunda Fiscalía Provincial Mixta de Huaycán, dispuso que el caso pase a la División de Secuestros de la Dirincri, unidad especializada de la policía en este tipo de delitos.

Asimismo dispuso la ubicación de las cámaras de vigilancia y recolección de declaraciones de los testigos y presuntos involucrados.

En horas de la tarde, Ruth Cortez acudió a la sede de Criminalística, en San Isidro, para realizar el identifac (retrato hablado) de la mujer que se llevó a su hijo el último viernes y pasar exámenes psicológicos. ❧

"EXTRAÑO A MI Hijo"