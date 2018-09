Patricia Del Rio protagoniza acalorada discusión con representante de portadores de armas [VIDEO]

Igor Grimaldo, presidente de la Asociación de Propietarios Legales de Armas de Fuego, fue entrevistado por Patricia Del Rio y Fernando Carvallo en RPP. Lo que empezó como una discusión sobre el filtro de la Sucamec para otorgar armas, por el caso de Manuel Liendo Rázuri, mutó a una acalorada discusión sobre los usuarios de armas de fuego.

Del Rio cuestionó al ente liderado por Grimaldo por no tener el control adecuado sobre los usuarios de armas y acusó al entrevistado de buscar "normalizar" el uso de armas de fuego.

"Las personas que eligen tener un arma, eligen tener una manera de defenderse que puede matar a alguien,y el delincuente, que no es igual que ustedes, lleva un arma y también puede matar a alguien más. [...] El señor que escupió, que amenazó y que rastrilló el arma, no era delincuente, tenía arma legal y arma registrada en Sucamec. Se parecía más a usted que a nosotros que no tenemos arma", enfatizó.

Ante este cuestionamiento, Grimaldo respondió con contundencia criticando los filtros psicológicos de Sucamec y destacando la diferencia entre usuarios legales y delincuentes, reafirmando que sus representados usan armas, precisamente para defenderse de actos delictivos. Durante su intervención levantó la voz en varias ocasiones causando el reproche de la periodista.

"Señor no grite, acá no necesita gritar, todos nos entendemos con una voz tranquila", indicó.

La entrevista concluyó pero la controversia continuó en Twitter. Grimaldo llegó al extremo de acusar a Del Rio de no tener moral, de apoyar a "asesinos de bebés" y la calificó como una "Pro abortista ReCaviar". Por su parte, la periodista fue más mesurada y comparó a Grimaldo con Liendo Rázuri.

"Debería empezar a preocuparme? En qué momento le dije algo parecido? Que sigue escupitajo y balazo? Acá lo dejo. Pero en algo estamos de acuerdo: Sucamec tiene malísimos filtros para dar permisos", publicó en su cuenta de Twitter.



Insisto una persona con esos niveles de intolerancia y descontrol no debe portar un arma. No sé a qué viene lo de los bebés. Y si hubiera gritado menos tal vez hubiera descubierto que nadie lo estaba atacando. Tranquilicese.Y por el bien de todos hoy deje el arma el casa. Saludos https://t.co/zLMb6h3Jgr — Patricia Del Río (@padelriol) 24 de septiembre de 2018