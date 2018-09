Intervienen a venezolanos ilegales en Chimbote

Treinta y tres ciudadanos venezolanos fueron intervenidos cuando se encontraban laborando dentro de la empresa Agroinversiones Chavin S.A.C., ubicada en Chimbote en la región Áncash, dedicada a la producción y exportación de frutas y vegetales, sin contar con el debido Permiso Temporal de Permanencia (PTP).

La jefa de la Unidad de Trata de Personas de la Policía Nacional, teniente Katherine Chuquilín, dijo que durante la intervención se logró verificar que los extranjeros llevaban hasta dos meses trabajando sin tener la debida documentación. “Estas personas fueron notificadas para que a la brevedad posible se presenten ante el Departamento de Seguridad del Estado, a fin de que sean notificados y pongan en regla su documento tal como exige la norma”, expresó.

Refirió que al no tener su PTP no pueden realizar sus actividades de forma normal. “Ellos hacían un tratamiento a la fruta y según nos indicó el administrador estas eran exportadas a Europa. Las condiciones de trabajo son buenas, pero los venezolanos no cuentan con la debida documentación. Seguiremos acudiendo a otras empresas para verificar las condiciones en las que trabajan”, sostuvo.

Agregó que de esta diligencia de supervisión participaron representantes de Sunafil, Migraciones, Ministerio Público y personal de Seguridad del Estado en Chimbote.