REFERÉNDUM: ¿Y AL DÍA SIGUIENTE… QUÉ?

El actuar de la bancada de Fuerza Popular (FP) y sus voceros, sin lugar a dudas, ha provocado un mayoritario rechazo de la opinión pública, que ha logrado capitalizar o encarnar el presidente de la república Martín Vizcarra, sin percibir quizás que antes que un apoyo a su actuar, es un sentimiento anti Keiko y como tal se puede disipar fácilmente, en la medida que lo planteado para su aprobación solo sean juegos de artificios.

Ahora bien, veamos o analicemos con frialdad los aspectos que serán motivo de consulta en el referéndum: la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, la bicameralidad, los aportes privados en las campañas políticas y la reelección de congresistas.

El primer punto, si bien es importante, no ataca la raíz del problema: la actual estructura y normas del Poder Judicial, que permiten que la corrupción esté enquistada en todos sus estamentos. Aquí no basta cambiar a las personas y la forma de designarlas. Aquí es necesario declarar en emergencia a la totalidad del Poder Judicial y procurar establecer algún tipo de convenio con entidades extranjeras que a la vez evalúen a todo el personal, revisen y propongan cambios en las actuales disposiciones legales, claro está que con jurisconsultos peruanos. (Y pienso en Alemania, Francia o España).

En cuanto a ir al bicameralismo, sin previamente acabar con el voto preferencial, además de reforzar y adecuar a nuestro tiempo los partidos, es por demás insulso y conflictivo. ¿A qué departamentos se les disminuirá representantes y cómo serán electos los senadores?... Ya veo los conflictos que se desatarán en el sur del Perú. ¿Por qué no modernizar antes los partidos y obligar a que estos se adecuen a los tiempos modernos y permitan que sus simpatizantes opinen y elijan a través de plataformas virtuales?

En cuanto a los aportes privados y la reelección de congresistas, creo que ambos aspectos están también ligados a una nueva ley o norma en cuanto a los partidos, que deberían ser el espacio donde se forme a los políticos y se propongan a los mejores en una estricta escala de méritos, impidiendo que el poder del dinero compre candidaturas. Asimismo, en cuanto a la actual estructura del Congreso y lo que se plantea, me temo que es más de lo mismo, porque, me atrevo a sugerir, quizás ya sea hora de plantear una Constituyente en la cual se revisen, modifiquen o cambien varios aspectos. Por ejemplo, me pregunto, sin ser aprista, ¿por qué no analizar lo que planteó Haya en cuanto a un Congreso Económico como una forma de democratizar y elevar la eficacia y calidad de la gestión económica y política?

Y aquí me refiero al “bendito” referéndum, porque al margen de que tengo la seguridad en cuanto que las emociones primaran, aprobando todo lo planteado por el presidente Vizcarra, también me temo que a partir del día siguiente de efectuado el mismo, se comenzará a percibir que el mismo no habrá servido de mucho, permitiendo recordar la cínica frase de Lampedusa: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”.ß