Huaycán: joven madre denuncia robo de su bebé de mes y medio [VIDEO]

Desesperación. Ruth Cortés (30), quien es de provincia, denunció el robo de su bebé de mes y medio. La delincuente sería una mujer que prometió ayudarla económicamente con la compra de un terreno y terminó llevándose al pequeño. La tragedia ocurrió en Huaycán, en Ate.

La mujer que recientemente llegó a Lima con su bebé y sus otros dos hijos relató que una amiga suya, vendedora de desayunos de la zona, le dio su número a una mujer que había ofrecido ayuda. Esta desconocida la llamó y quedaron en reunirse el último jueves.

“Me llama y me dice ‘dónde estás’. Yo le digo que estoy en el jardín San Judas Tadeo de mi hijo y me dice que la espere, que me iba a ayudar. La espero y conversamos. Me aseguró que me iba a ayudar a hacer la prueba de ADN de mi bebé, a conseguir terreno. Me ha endulzado con esas cosas y le creí”, contó la desesperada madre.

Tras esta conversación, la madre y la mujer desconocida volvieron a reunirse al día siguiente, el pasado 21 de setiembre, en el jardín de uno de sus mayores hijos. Allí, la delincuente la llevó a recorrer diversas partes de Lima, que Ruth Cortés asegura no recordar porque no conoce la capital.

“No sé hasta qué parte me ha llevado. Me dijo que me iba a llevar a su universidad a hacer firmar un papel, para ayudarme económicamente y ver un terreno. No llegamos a ir a la universidad y me dice ‘vámonos hasta el puente Santa Anita’, y tomamos un carro”, contó Ruth Cortés entre llantos.

En Huaycán, en el paradero Sauna, la desconocida le dijo a la madre que le entregue su bebé para cuidarlo mientras ella iba a recoger a su otro hijo de cinco años. Luego, le aseguró, se encontrarían en la municipalidad de la zona.

Ruth Cortés quienes es analfabeta y de pocos recursos económicos, creyó en las palabras de la mujer y hasta hoy no ha vuelto a ver su bebé. Ella pide apoyo a la Policía para encontrarlo.