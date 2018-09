La otra víctima de Manuel Liendo Rázuri, el hombre que amenaza con pistola [VIDEO]

El nombre de Manuel Liendo Razuri está en casi todos los medios de comunicación y redes sociales luego que se difundiera un video donde insulta, escupe y amenaza con un arma de fuego a un conductor en plena vía pública solo porque le reclamó que se dirigía en sentido contrario de la avenida Javier Prado, en San Isidro.

Tras este lamentable hecho, una serie de comentarios en contra de la actitud del adulto mayor se han hecho conocer a través de distintos canales. Pero esta no sería la primera vez que el sujeto actúa con violencia y total prepotencia.

Este el caso de un joven trabajador quien laboró en el mismo edificio donde vivía Liendo Razuri a quien acusó de ser una persona que lo amenazó en más de una oportunidad y hasta le mostraba el arma cuando pasaba por su costado.

“Bueno, sí me ha amenazado, siempre andaba con su fierro (pistola) pero muy arrebatado. Cuando yo estaba trabajando en portería, él me dijo que si quería podía hacer que me boten o sino te corro a pistolazos. Me lo dijo en dos oportunidades”, dijo el joven a RPP.

Pero Liendo Rázuri tendría la misma actitud con otras personas pues al compañero del denunciante lo habría apuntado directamente con la pistola.

“Yo lo he visto cuando pasaba varias veces, sacaba su arma de fuego mientras la rastrillaba, pero ya no amenazándome sino ensenándome. Aunque a mi otro compañero sí lo apuntó”, agregó el trabajador.

Desde que se difundieron los hechos varias instituciones han salido ha pronunciarse como el caso de la Sucamec quien anunció que suspenderán la licencia de portar armas a Liendo Razuri para luego proceder con el decomiso de la misma.

Asimismo, el Partido Aprista Peruano (APRA) y la empresa donde milita y labora el septuageniario respectivamente emitieron un comunicado rechazando la actitud del violento sujeto.