Bagua: Perro tumbó a ladrón al suelo y evita asalto en grifo

Un perro se ha convertido en prácticamente un héroe en la ciudad de Amazonas luego que evitara el robo en un grifo ubicado en el sector correspondiente a la Carretera Marginal de la Selva de la mencionada circunscripción amazonense.

Los hechos ocurrieron el día viernes cuando dos motorizados llegaron hasta el puesto de venta de combustible donde uno de ellos bajó raudamente para encañonar a una de las trabajadoras con el fin de que le entregue la venta del día que estaba guardado en un pequeño canguro que sostenía a la altura de la cadera.

No obstante, la vendedora se resistió a entregar rápidamente el dinero que ascendía aproximadamente a 3 mil soles y empezó a forcejear con el malhechor. Fue entonces cuando apareció un perro de raza pastor alemán llamado ‘Oso’ para atacar al hombre con total furia, informó RPP.

El can mordió en el brazo izquierdo al sujeto hasta lanzarlo al suelo y hacerlo sangrar por lo que preso del miedo el delincuente volvió a subir a la moto lineal para emprender la huida junto a su cómplice de fechorías, no sin antes disparar directamente al animal aunque la bala no impactó en nadie sino en el surtidor del grifo.

Todo sucedió frente a la atónita mirada de varios vecinos de alrededores quienes tras el evento resaltaron la acción de la mascota. “Para mí, ‘Oso’ se ha convertido en el perro del año”, dijo una de ellas.

Se supo que la valerosa acción del perro fue recompensada por sus dueños con una visita al veterinario el cual le hizo una revisión integral, corte de pelo y después lo bañó, detalló RPP.

Hasta el lugar llegó el jefe de la policía de carreteras para constatar el hecho.