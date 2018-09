Ministra de Salud Silvia Pessah: “El SIS cubrirá a los pacientes de alzhéimer y a sus cuidadores”

La anemia y el alzhéimer son enfermedades que atacan a dos sectores vulnerables de nuestro país: los niños pequeños y los adultos mayores. La ministra de Salud, Silvia Pessah, explica en esta entrevista el trabajo que realiza su sector para enfrentarlos.

La opinión pública está impactada por el incremento de la anemia en el país, que ha llegado al 46% de niños en edad escolar. ¿A cuánto llega la cifra real?

A ver, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes), a principios de año la anemia casi llegó al 50%, (yo) he recibido el Ministerio de Salud con una cifra de anemia del 49%. Pero en este momento la enfermedad llega a 45%.

¿De cuántos niños estamos hablando?

Con este descenso hemos recuperado de la anemia a casi 53 mil niños, esto es entre los últimos 5 meses, lo cual es una cifra significativa y tenemos que ir bajando progresivamente.

¿Cuántos niños siguen con la enfermedad?

Estamos hablando de 550 mil niños.

Y hacer seguimiento para que los niños recuperados no recaigan en la enfermedad...

Nosotros hacemos el seguimiento, hay dos formas, en los establecimientos de salud y a otros afuera. En este momento, en los diferentes lugares de Lima hemos empezado campañas masivas con promotoras de salud que hacen seguimiento a las madres para que el niño tome sus pastillas, que asista al centro de salud.

Pero la enfermedad ya no está solo en zonas rurales, la anemia está presente en zonas urbanas.

En la zona urbana tenemos cifras similares a la rural, en Lima Metropolitana tenemos una alta incidencia de anemia, esto sucede en los estratos socioeconómicos altos, lo que significa que tenemos que intervenir en ese sector.

Llama la atención que un grupo social que maneja mejores presupuestos, tenga problemas de anemia...

Eso lo estamos investigando, hay diferente motivos, alguno son culturales (...) no reciben la alimentación necesaria, no reciben lactancia materna exclusiva, o no recibieron las gotitas de hierro dentro de los 5 primeros meses, y otros factores.

Si me permite, hablemos ahora del alzhéimer, una enfermedad que está afectando a miles de personas. ¿Qué realidad tenemos ahí?

El alzhéimer es una enfermedad que está relacionada con un problema en el cerebro. Lo que produce es la pérdida de la memoria; y no solo eso, la incapacidad de las personas para hacer sus actividades básicas, como reconocer a las otras personas que las rodean.

¿Cuánto enfermos de alzhéimer hay actualmente en el Perú?

Hasta el 2017 se habían diagnosticado a 3,665 personas con alzhéimer en el Perú, estas son las personas identificadas, pero hay un gran grupo detrás que seguramente no lo sabe, solo nos encontramos en la punta del iceberg.

¿Qué edad tienen los pacientes con esta enfermedad?

Son mayores de 60 años, pero en algunas personas, por razones genéticas o de otra clase, puede darse en edades más tempranas; de los 3.665 personas identificadas, 175 tienen menos de 60 años.

¿Qué acciones está tomando su sector?

Dentro de poco saldrá el reglamento de la ley para la prevención y tratamiento de esta enfermedad y otras demencias. Esta norma da una serie de indicaciones, primero que a través del Seguro Integral de Salud (SIS) se cubrirá a las personas que no cuente con un seguro, para que tengan las atenciones que correspondan. Además, bajo la misma modalidad, el SIS financiará progresivamente a los cuidadores de los pacientes, quienes deberán tener una capacitación especial.

¿Al SIS se le incrementará el presupuesto para atender a los pacientes, tomando en cuenta que se incluirán a los cuidadores?

El SIS tiene financiamiento para atender, y lo hemos considerado para el próximo año.

¿Los cuidadores serán profesionales de la salud?

Justamente, hay una nueva norma y en los siguientes días se elaborará su reglamento, es la Ley de Cuidados Paliativos, servicio que se realiza a pacientes terminales, ya sea con cáncer; pero también a personas que sufren de demencia. Dentro de esto hay un paquete que te permite decir cómo se capacitará a los cuidadores, que pueden ser técnicos o personas más capacitadas.

¿Y la familia?

La familia es un cuidador natural, pero (con la norma) garantizamos que alguien preparado cuide a la persona con alzhéimer; en la familia hay cuidadores inmediatos pero es desgastante, es muy complicado y algunos no están en capacidad de realizar las atenciones que se requieren.

¿Qué deben hacer las personas para detectar si un pariente presenta síntomas de esta enfermedad?

El mismo paciente que va teniendo dificultades para detectar palabras, pérdida de memoria, fechas, se da cuenta; esa es la primera fase. Puede ir a un neurólogo para que le haga un diagnóstico. Por otro lado, cuando uno ve a nuestros padres que se van deteriorando, uno piensa que por la edad es así, pero no; necesitamos siempre una cita médica para ver, tal vez no es alzhéimer y puede ser otro tipo de demencia que puede tener un tratamiento.

Centros emblemáticos

¿Cómo va el proyecto de modernización de los hospitales emblemáticos?

Algunos ya están en el rango de proyecto de inversión, en especial el Hospital Arzobispo Loayza, estamos en la fase de expediente técnico; justo tenemos tareas compartidas con el Congreso de la República, para definir las fechas.

¿Qué hospitales emblemático están en proyecto?

Tenemos el Loayza, el Cayetano Heredia y el Hipólito Unanue, con ellos vamos a empezar, pero también tenemos el Instituto de Salud del Niño en Breña, es otro proyecto que también está en el plan de inversiones y vamos a seguir con el resto de centros de salud.