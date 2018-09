Bomberos no estarían recibiendo combustible para atender emergencias

La Contraloría General identificó ocho riesgos en la distribución de combustible a los vehículos de las Compañías de Bomberos ubicadas en Lima y el Callao, el cual podría afectar el abastecimiento continuo de gasolina necesario para atender las emergencias e incendios.

Durante la visita de control realizada del 13 al 27 de agosto del 2018, se advirtió que en algunos casos, no se viene abasteciendo con combustible a los grupos electrógenos y/o motobombas que forman parte de los vehículos autobombas (utilizados para apagar incendios), lo que ocasiona el riesgo de que no se puedan atender adecuadamente las emergencias que se presenten.

Se determinó que los bomberos de las compañías Roma N° 2 y Salvadora N° 10, pertenecientes a la IV Comandancia Departamental Lima Centro, realizan una colecta para financiar la compra de combustible para las motobombas de los vehículos utilizados, a pesar de que la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú debería proporcionarle el suministro necesario para el cumplimiento de sus funciones.

Tampoco estarían asignándole combustible a un vehículo de rescate de la Compañía de Bomberos Magdalena N° 36 porque no se encuentra consignado en el listado de bienes de la Intendencia. Como consecuencia de ello, los mismos bomberos también financian el combustible del vehículo (que no está siendo utilizado para fines de rescate y carece de SOAT por lo que utiliza el documento de una ambulancia que tiene similares características y que no brindaría cobertura a los pasajeros en caso de producirse algún accidente vehicular).

Falta control

Durante la visita de control, La Contraloría General advirtió que la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, dependiente del Ministerio del Interior, carece de mecanismos de control para la asignación de combustibles a las compañías de bomberos, lo cual no garantiza el abastecimiento a los vehículos de las compañías de bomberos del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; y, ocasiona el riesgo de que las compañías de bomberos no puedan atender las emergencias por encontrarse sin combustible.

En la sede de la IV Comandancia Departamental Lima Centro (Cercado de Lima), los vales de combustible fueron entregados en forma directa a los jefes de las compañías de bomberos para el abastecimiento de las unidades vehiculares, sin firmar documentos que dejen constancia de dicha entrega.

Además, en las compañías Roma N° 2 y Salvadora N° 10, los vales de combustible entregados a los choferes no consignan ni detallan la cantidad de galones a abastecer, el vehículo que será abastecido, el nombre del chofer ni el tipo de combustible.