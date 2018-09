Hombre de 57 años cayó de un puente para impedir que le roben [VIDEO]

Un hombre de 57 cayó de un puente en el distrito de Lurín cuando intentaba evitar que unos delincuentes le quiten todas sus pertenencias.

Las cámaras de seguridad del distrito captaron el momento cuando el hombre, identificado como César Augusto Benavides Vásquez, era golpeado por un hampón, quien lo arrinconó en las barandas del puente dispuesto a arrebatarle todo, sin embargo, no contó con que los dos caerían al vacío.

El hecho que ocurrió a pocas cuadras de la casa de la víctima, en la zona Julio C. Tello, en Lurín, hizo que el señor de avanzada edad termine con la cabeza y la clavícula rota tras el fuerte impacto.

Sin embargo, Benavides Vásquez comentó para las cámaras de ATV+, que uno de los delincuentes que lo agredió para robarle sus pertenencias, sería su sobrino.

“Yo le digo que soy su tío y él me mira se voltea, pero cuando estoy por llegar, me mete un patada y caigo. Puse mi mano en mi cabeza porque me iba a destrozar, luego bajaron 4 personas y me siguieron pegando”, señaló la víctima.

Cabe precisar que los hampones ya han sido identificados como Sandro Espinoza Huapaya, Carlos Rolando Vásquez Espinoza y Darwin Zavaleta Espinoza, sin embargo aún no han sido detenidos por la Policía.