El Olivar: exigen que candidata pida disculpas a niños tras impedirles que se tomen fotos [VIDEO]

Gran indignación causó la denuncia de unas madres de familia que acusaron a Zoraida Paz, candidata a regidora por el partido Solidaridad Nacional y presidenta de la Junta Vecinal del Bosque El Olivar de San Isidro, de discriminar a los niños del colegio nacional El Olivar. La mujer impidió que los menores se tomen una foto de promoción en dicho lugar.

“No pueden estar porque se caen los olivos 'solitos'. Esto no es una cosa comercial, es un monumento nacional, no es un parque. (...) No venga, váyase a un parque”, se escucha decir a la candidata Paz en un video grabado por una de las madres de los niños.

Las madres de familia contaron que se sintieron discriminadas por parte de Zoraida Paz, quien es candidata a regidora por Solidaridad Nacional. Ella les pidió que se retiren del bosque El Olivar junto a los alumnos del colegio nacional porque estaba prohibido tomar fotos en el lugar.

"Ese día nosotros estábamos con nuestros hijos que están haciendo promoción y venimos al parque El Olivar y dije para venir a tomar fotos acá. Y aparece la señora y dijo que no podíamos tomarnos fotos, que estaba prohibido", señala la madre de familia que es vecina de la zona.

"¿Cuál es el problema que los niños se tomen fotos?, le pregunté y la señora Zoraida Paz me dijo que no se puede, porque son muchos. Y comenzó a decirnos que tenía que irnos, que esto y el otro", contó la mujer indignada.

Una de las madres de familia identificada como Milagros Hidalgo Girón señaló que es vecina de la zona y vive a una cuadra de El Olivar y que siempre observa que niños de otros colegios que son particulares se toman fotos en el bosque. "Justamente fue con nosotros la discriminación porque nuestros hijos estudian en un colegio estatal", indicó.

Por su parte, la Municipalidad de San Isidro se pronunció sobre esta denuncia y precisó que rechazan cualquier acto discriminatorio y que no está prohibido tomarse fotos en el bosque El Olivar.

"Es así que deseamos dejar en claro que todas las tomas fotográficas y filmaciones en los espacios públicos del distrito con fines sociales o de índole meramente personal, no se encuentran prohibidas", se lee en una parte del comunicado.