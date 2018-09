Candidata a regidora prohíbe que alumnos de colegio nacional se tomen fotos en laguna de El Olivar [VIDEO]

Indignante. Zoraida Paz, candidata a regidora por el partido Solidaridad Nacional y presidenta de la Junta Vecinal del Bosque El Olivar de San Isidro, impidió que los niños del colegio nacional El Olivar se tomen una foto de promoción y tuvo lamentables declaraciones para las madres de familia.

“No pueden estar porque se caen los olivos 'solitos'. Esto no es una cosa comercial, es un monumento nacional, no es un parque. (...) No venga, váyase a un parque”, se escucha decir a Paz en un video grabado por una de las madres de los niños.

La candidata a regidora de San Isidro por el partido Solidaridad Nacional dijo que no está permitido que ingresen personas al referido espacio porque es un monumento nacional. “Usted ni siquiera es vecina de San Isidro”, agregó al creer que una de las madres no era del distrito.

La madre, quien es trabajadora del hogar y sí es vecina del distrito, pidió a Zoraida Paz que no la discrimine, pero la mujer continuó pidiendo que se retiren junto a los alumnos del colegio nacional.

Hace un par de años, en una publicación del boletín de la Junta Vecinal del sector El Olivar, donde también se manifestó Zoraida Paz, acusaron al actual alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, de convertir El Olivar en "parque zonal de uno de los conos de la capital".

También cuestionaron que familias provenientes de otros distritos de Lima puedan realizar distintas actividades en este bosque.