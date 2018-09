Versus Electoral Norte: Rodolfo Ramírez vs. Adalberto Vizconde

Para esta edición, en las instalaciones del diario La República se tuvo la presencia de Rodolfo Ramírez Gonzales por el partido político Patria Segura y Adalberto Vizconde Linares de Vamos Perú. A través del programa de señal digital Versus Electoral darán a conocer los proyectos de su plan de gobierno para que la ciudadanía emita un voto informado.

¿Por qué quiere ser alcalde de la Municipalidad de Chiclayo?

El candidato Adalberto Vizconde expresó su anhelo de ser alcalde de la ciudad porque “Chiclayo me ha dado mucho, aquí me ha dado educación secundaria en el colegio Nacional de San José; me ha dado educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, y quiero ser alcalde para ayudar a mucha gente. Tengo 40 años como ingeniero civil, he trabajado en la municipalidad con Arturo Castillo y he manifestado mi servicio a la población y quiero que Chiclayo sea un mejor lugar para vivir”.

A su turno, Rodolfo Ramírez dijo que Chiclayo merece respeto, pero “lamentablemente la coyuntura actual nos hace ver que el Perú en general está atravesando una crisis social, política y económica, y un malestar generalizado en nuestros hermanos chiclayanos. He sido invitado par incursionar para poner trabajos de desarrollo y trabajos de obras sostenibles en beneficio de nuestra provincia. Desde el ámbito privado ya vengo trabajando, yo soy pastor y director de una ONG y venimos realizando trabajos sociales y de carácter académico”.

¿Cuál será el tratamiento que le darán al sector del transporte de mototaxi que es tan importante para la ciudad?

El candidato de Patria Segura mencionó que tras conversaciones con diversos gremios mototaxistas, entienden que “el trabajo no les genera un ingreso suficiente para que puedan sostenerse y sostener a la familia. De ahí que les estamos proponiendo un trabajo concertado con la región en obras que les permitan dejar ese empelo y trabajar en un empleo de mayor ingreso. Los mototaxistas son miles, pero también debemos apostar por un ordenamiento de la ciudad”.

Por su parte, Adalberto Vizconde, refiere que los mototaxistas realizan un trabajo digno y en ese sentido, “creo que la ordenanza que los reubica por el nuevo cuadrante no está técnicamente sustentado, nosotros proponemos que eso se vuelva a replantear con apoyo del Colegio de Ingenieros, con voluntad esa ordenanza se puede dejar a un alto, es cuestión de reunirse el Concejo y tener la voluntad de corregir”.

¿Ustedes plantearán que Epsel retorne a ser administrada por la Municipalidad o continúe en manos de la OTASS?

El candidato de Vamos Perú indicó que se debe realizar un estudio técnico para definir si la entidad de saneamiento es rentable. “OTASS intervino cuando no era rentable, actualmente se puede hacer un estudio de factibilidad, con técnicos y el Colegio de Ingenieros, para ver si es rentable que OTASS siga o de lo contrario debe volver a la municipalidad, y con gente capacitada”.

Su contrincante, Rodolfo Ramírez, coincidió en la propuesta y reconoció que debido a “corrupción y la falta de transparencia OTASS ha tenido que tomar el control coincidimos en los mismo, que previo estudio y análisis, sería conveniente que la municipalidad pueda llevar el control del tema del agua. Nosotros vamos a presentar una serie de proyectos que generen confianza”, formuló.

