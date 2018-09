Huancayo: decomisan carne de pollo por encontrarse en estado de insalubridad

Se decomisaron aves beneficiadas (pollos) de dos establecimientos de venta de estas carnes, en un operativo realizado por la Primera Fiscalía Especializada en Prevención del Delito, a cargo de Marlene Tapia, efectivos de Seguridad del Estado, el Senasa y el encargado de Bromatología, Jesús Vila, de la Municipalidad de Huancayo.

Los locales intervenidos son d la avícola "ONASA", ubicado en el jirón Cajamarca N°1071, de propiedad de Iwen de la Cruz Chipana, donde hallaron aves beneficiadas, en ambientes insalubres no aptos para el consumo humano.

En la intervención, las autoridades decomisaron tres costales con menudencias (patitas, alitas, cuello, etc).

“Esta avícola no ha presentado la licencia de funcionamiento, ni ningún documento, ante ello no se ha podido multarlo, aunque la fiscal levantó el acta señalando que no se ha presentado ningún documento”, indicó Retamozo.

La carne de los pollos eran almacenados en cajas de plástico, puestos en el piso y expuestos al ambiente, contaminando el producto.

De igual forma fue intervenida la avícola ”San Padre” ubicado en el Jirón Tumalina N°10, en el distrito de El Tambo, de propiedad de Víctor Miguel de la Cruz, donde los pollos eran almacenados y tratados sin las mínimas condiciones de higiene.

Estos establecimientos serán investigados por el delito del presunto delito contra la salud pública.

“Se recomienda a la población observar bien cuando compren esta carne, en el color o decoloración y en la forma de almacenamiento de estos alimentos”, resaltó Jesús Vila.

Mientras que el personal de las avícolas pasaron por el sistema ESINPOL-PNOP, encontrando a Mario Espinoza Quispe quien era buscado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, siendo derivado a la MACREPOL de la región Junín.