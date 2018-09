Venezolanos cambian sus billetes Bolívar por soles en Chimbote

Dos jóvenes de nacionalidad venezolana de 21 y 24 años de edad no encontraron mejor manera de sobrevivir entregando sus billetes de Bolívar a cambios de unos cuantos soles en varios puntos de la ciudad de Chimbote, en la región Áncash.

Edwin Amaya Fuenmayor de 24 años y Luís Sárraga Chirinos de 27, quienes llegaron hace una semana de Venezuela, dijeron que han traído 3 mil billetes de 10, 50 y 500 bolívares desde su país con la finalidad de poder recaudar dinero y cubrir sus necesidades de alimentación y hospedaje en esta ciudad porteña.

“Estos billetes que eran nuestros ahorros ya no tienen valor en Venezuela, debido al cambio monetario que se dio. A los que nos colaboren con monedas que estén a su alcance les entregamos cheques para que les quede como recuerdo. Hemos llegado a Perú escapando de la crisis que se vive, no hay comida, no hay medicina y menos trabajo. Hemos llegado con la esperanza de tener un futuro mejor y a su vez mandar dinero a nuestras familias quienes sufren por todo lo que ocurre”, sostuvo, el joven Edwin Amaya.

En tanto, Luis Sárraga, quien es técnico en computación, señaló que el dinero que vienen entregando a los chimbotanos, en su momento, servía para comprar alimentos por más de una semana, pero hoy no alcanza ni para comprar un caramelo. “Ahorrar estos billetes nos costó mucho sacrificio, ahora nos apena cambiarlos por cualquier moneda que nos regalen, no tenemos otra salida. Necesitamos cubrir nuestra estadía y para nuestros alimentos” puntualizó,

Los extranjeros recorren las principales calles ofreciendo el cambio de sus cheques por monedas a los choferes de transporte público y transeúntes.